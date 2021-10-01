Няттинен: Рооба имеет бешеную энергетику, он выкладывается на льду на все сто

Нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен прокомментировал изменения в составе клуба в межсезонье.
«Для меня ничего не изменилось с уходом некоторых ребят. У нас тот же командный дух и какая-то особая взаимосвязь внутри коллектива, как и в прошлом сезоне. Да, пришли новые ребята. Но они также заряжены на игру, на общий результат, на победу. Мы с Рообой играли вместе в Финляндии несколько сезонов. Роберт отличный нападающий с хорошим броском. У него бешеная энергетика, к тому же он готов выкладываться на льду на все сто.
Впереди у «Северстали» игры с «Йокеритом» и «Спартаком»? Сложно выделить кого-то одного. Сейчас на старте сезона важна каждая игра, каждое очко. «Йокерит» очень хорошо начал этот сезон», — приводит слова Няттинена пресс-служба клуба.
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