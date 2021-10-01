Крылов рассказал, при каком условии матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится в Эмиратах

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, при каком условии матч «Авангард» — «Ак Барс» может пройти в ОАЭ.



«Вынесенный матч «Авангард» — «Ак Барс» в ОАЭ? Да, существует такая возможность. У «Авангарда» полный карт-бланш на переговоры по организации матча, привлечению спонсоров, и я в этот процесс вовлечён. Сейчас мы занимаемся инфраструктурой. Если она будет готова в срок, то мы этот матч проведём. Если нет — то отложим идею на какое-то время», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.



Напомним, матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» запланирован на 3 декабря.



Всего в рамках проекта KHL World Games (вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ, проходящие в Европе начиная с сезона-2018/2019) было проведено 5 игр. Последняя из них состоялась в декабре 2019 года. Тогда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели матч в швейцарском Давосе. Победу одержал уфимский клуб (4:3, ОТ).