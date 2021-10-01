Крылов рассказал, при каком условии матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится в Эмиратах

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, при каком условии матч «Авангард» — «Ак Барс» может пройти в ОАЭ.
«Вынесенный матч «Авангард» — «Ак Барс» в ОАЭ? Да, существует такая возможность. У «Авангарда» полный карт-бланш на переговоры по организации матча, привлечению спонсоров, и я в этот процесс вовлечён. Сейчас мы занимаемся инфраструктурой. Если она будет готова в срок, то мы этот матч проведём. Если нет — то отложим идею на какое-то время», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.
Напомним, матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» запланирован на 3 декабря.
Всего в рамках проекта KHL World Games (вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ, проходящие в Европе начиная с сезона-2018/2019) было проведено 5 игр. Последняя из них состоялась в декабре 2019 года. Тогда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели матч в швейцарском Давосе. Победу одержал уфимский клуб (4:3, ОТ).
- 1 октября 2021
-
14:03
-
13:59
-
13:52
-
13:47
-
13:45
-
13:39
-
13:33
-
13:19
-
13:17
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:18
-
10:53
-
10:14
-
09:40
-
09:15
-
08:43
-
08:22
-
07:56
-
07:38
-
07:11
-
04:40
- 30 сентября 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:29
-
22:25
-
22:19
-
22:08
-
21:47