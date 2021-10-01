Крылов: не нравится, как сейчас играет «Авангард». Но наша цель — второй Кубок Гагарина

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал игру клуба в нынешнем сезоне КХЛ.



«Конечно, мне не нравится, как сейчас играет «Авангард». Но я уверен, что у нас есть система, и она доказала свою состоятельность в прошлом году. Если новички её освоят, то у нас картина очень сильно изменится в лучшую сторону. С теми, кто её не примет, мы будем принимать какие-то менеджерские решения.



В прошлом декабре как раз игроки до конца восприняли систему Хартли, а появление Ковальчука сплотило коллектив. Тогда была сложная ситуация, которая в один момент сформировалась с лидером во главе, пазл сложился. Это была многофакторная история, работа тренерского штаба, генерального менеджера и появление лидера.



С Ковальчуком мы разговаривали в прошлом году, договаривались об определённых условиях. Мы выполнили все договорённости друг к другу, выиграли Кубок, и после этого мы не общались. Его уход — не загадка для меня. Я знаю, что он до сих пор хочет выиграть Кубок Стэнли, и его можно уважать.



Почему не удалось сохранить золотой состав? Во-первых, в КХЛ нет культуры долгосрочных контрактов, и над этим нужно поразмыслить всем менеджерам лиги. Во-вторых, тот состав во многом был на пике. И некоторые ребята монетизировали этот Кубок Гагарина в свои контракты в новых клубах. Кто-то, как Чинахов и Семёнов, неожиданно для нас ушли в НХЛ. Тот же Ковальчук вообще размышляет о продолжении карьеры.



У «Авангарда» есть цель — выиграть второй Кубок Гагарина. Да, при этом мы хотим развивать игроков, молодёжь, но для этого у нас есть клуб в ВХЛ, где можно расти и оббиваться сколько угодно», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.