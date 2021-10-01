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ХК «Сочи» показал эксклюзивные кадры первого общения Назарова с игроками в раздевалке

ХК «Сочи» показал эксклюзивные кадры первого общения Назарова с игроками в раздевалке
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров выступил с первым обращением перед игроками команды.

«Пацаны, конечно ситуация исправимая. Основная просьба сразу — дисциплина. Если у нас её не будет, то ничего не получится. Дисциплина подразумевает всё: пьянки-гулянки, если написали в 10 сбор, то приходим заранее, готовимся к тренировкам, к играм. Это ваша работа.

Видео доступно в инстаграм-аккаунте ХК «Сочи».

Вы должны прекрасно отдавать себе отчёт, что на каждое место в команде по 3 человека. Так что всем нужно с уважением относиться как к своей работе, так и тренерского штаба.

Не было ещё такого, чтобы у меня что-то не получалось. Всегда у меня всё получается, просто мне нужно от вас немножко помощи. Она в этом и состоит: будет дисциплина, а дальше с помощью тренерского штаба подскажем, что вам делать. Всё будет нормально», — сказал Назаров в видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте ХК «Сочи».

Назаров — медийная победа «Сочи». Но он способен дать южанам не только шоу, но и результат Назаров — медийная победа «Сочи». Но он способен дать южанам не только шоу, но и результат
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