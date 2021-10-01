Назаров: контракт с «Сочи» подписан на два года. Задача — побеждать, радовать болельщиков

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о первых впечатлениях от работы в клубе.



«Ощущения после первой тренировки хорошие, впечатления тоже. Ребята стараются, готовятся к игре. Много о подготовке говорить не буду, послушаю вопросы. Постараюсь вдумчиво ответить, давно со многими не общались.

Контракт на два года согласовали. Подписали вчера. Задачи, как и у любого другого клуба — побеждать, радовать болельщиков, попасть в плей-офф. Других задач не бывает. У всех они одинаковые», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Напомним, следующим матчем «Сочи» начнёт домашнюю серию, по ходу которой сыграет с минским «Динамо», «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Игры состоятся 3, 5 и 8 октября.