Назаров: контракт с «Сочи» подписан на два года. Задача — побеждать, радовать болельщиков
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о первых впечатлениях от работы в клубе.
«Ощущения после первой тренировки хорошие, впечатления тоже. Ребята стараются, готовятся к игре. Много о подготовке говорить не буду, послушаю вопросы. Постараюсь вдумчиво ответить, давно со многими не общались.
Контракт на два года согласовали. Подписали вчера. Задачи, как и у любого другого клуба — побеждать, радовать болельщиков, попасть в плей-офф. Других задач не бывает. У всех они одинаковые», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, следующим матчем «Сочи» начнёт домашнюю серию, по ходу которой сыграет с минским «Динамо», «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Игры состоятся 3, 5 и 8 октября.
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