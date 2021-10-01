Назаров: журналисты просят много работы, а КХЛ штрафует. У меня и так контракт маленький

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал об общении с журналистами.
«Сделаю всё возможное, чтобы у вас было много работы. Но тут одна неувязка. Вы просите много работы, а КХЛ за это штрафует. Если договоритесь, чтобы меня не штрафовали, тогда мы это переживём как-нибудь. У меня и так контракт маленький. Если меня штрафовать будут, я что – бесплатно совсем работать буду?
Про судей мы не говорим. А про кого можно? Скажу честно – Назаров сейчас и 15 лет назад – два разных человека. Сейчас я меньше буду делать необдуманных поступков, пытаться что-то исправить. Раньше пытался, ничего не получилось. Был поступок, была медийность, но того, что я хотел сделать, не получилось. Наверное, нужно идти немного другим путём», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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