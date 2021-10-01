Назаров ответил, готов ли он войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал возможность вхождения в тренерский штаб Алексея Жамнова на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Войти в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России на Олимпийские игры? Во-первых, поздравляю Алексея Юрьевича с днём рождения. Конечно, если позовут, никто не откажется, это даже не обсуждается.
Для любого тренера основное – готовить ребят в сборную. Если есть перспективный игрок, то всегда стараемся ему подсказать, направить на правильный путь. Это почётно для любого клуба, если игрок команды едет на Олимпиаду. Однозначно мы в ХК «Сочи» будем работать в сторону сборной», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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