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Назаров ответил, готов ли он войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине

Назаров ответил, готов ли он войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал возможность вхождения в тренерский штаб Алексея Жамнова на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Войти в тренерский штаб Алексея Жамнова в сборной России на Олимпийские игры? Во-первых, поздравляю Алексея Юрьевича с днём рождения. Конечно, если позовут, никто не откажется, это даже не обсуждается.

Для любого тренера основное – готовить ребят в сборную. Если есть перспективный игрок, то всегда стараемся ему подсказать, направить на правильный путь. Это почётно для любого клуба, если игрок команды едет на Олимпиаду. Однозначно мы в ХК «Сочи» будем работать в сторону сборной», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Назаров — медийная победа «Сочи». Но он способен дать южанам не только шоу, но и результат Назаров — медийная победа «Сочи». Но он способен дать южанам не только шоу, но и результат
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