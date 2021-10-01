Назаров: хочу, чтобы после игр «Сочи» болельщики всегда говорили: «Как было круто»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал, какой хоккей хочет видеть в исполнении своей команды.



«Хоккей во время моего отсутствия особо не изменился. Шайба круглая, лёд скользкий. Всё то же самое. В исполнении «Сочи» хотел бы видеть агрессивный интересный хоккей. Чтобы болельщики после игры всегда говорили: «Как было круто». В переводе на русский – чтобы не говорили «унылое говно». Меня это больше всего пугает. Если так говорят, то это мне не нравится. Всё остальное – нормально», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Напомним, «Сочи» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков. В следующем матче сочинцы сыграют дома с минским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 3 октября.