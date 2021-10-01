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Замула пропустит три-четыре недели из-за повреждения нижней части тела

Замула пропустит три-четыре недели из-за повреждения нижней части тела
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула получил повреждение нижней части тела.

Как сообщает Fansided, хоккеист пропустит три-четыре недели.

«У него небольшое напряжение, я думаю, он пропустит несколько недель, мне сказали, три или четыре. Не знаю, пах это или бедро. Может, то и другое», — сообщил главный тренер клуба Ален Виньо.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 21-летний защитник провёл два матча, не набрав результативных баллов.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

«Филадельфия» первый матч проведёт 16 октября дома с «Ванкувером».

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