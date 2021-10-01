«Сочи» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Андрея Назарова

ХК «Сочи» на официальном YouTube-канале опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Андрея Назарова.
Напомним, вчера, 30 сентября, на собрании во дворце спорта «Большой» 47-летний специалист был представлен команде.
Назаров является воспитанником «Трактора». Профессиональную карьеру он начал в московском «Динамо», с которым в 1993 году стал чемпионом страны. Годом ранее был выбран на драфте НХЛ под общим 10-м номером клубом «Сан Хосе Шаркс», за который провёл шесть сезонов. В НХЛ также выступал за «Тампу», «Калгари», «Анахайм», «Бостон», «Финикс» и «Миннесоту». Всего за океаном Назаров провёл 571 игру, набрав 124 очка. В России также играл за новокузнецкий «Металлург» и омский «Авангард». Назаров — участник чемпионата мира 1998 года, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Авангарда».
Андрей Назаров завершил игровую карьеру в 2006 году, после чего в качестве главного тренера работал в КХЛ в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», СКА, «Барысе» и «Нефтехимике», а также в сборных Украины и Казахстана.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 13 матчей и одержал только три победы, обыграв «Амур», «Витязь» и «Нефтехимик». Сейчас серия поражений сочинцев достигла отметки в четыре матча.
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