Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» разорвал контракт с 34-летним Ильёй Зубовым. У него ни одного очка в 10 матчах

«Амур» разорвал контракт с 34-летним Ильёй Зубовым. У него ни одного очка в 10 матчах
Комментарии

Нападающий Илья Зубов покинул «Амур», сообщается на официальной странице клуба в «Инстаграме».

Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

В 10 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ 34-летний игрок не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7».

Минувший сезон российский нападающий провёл в московском «Спартаке». Зубов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-12» и шести минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «-3».

За «Спартак» Зубов выступал с сезона-2018/2019. Ранее российский форвард играл за «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».

Новость по теме
«Амур» обыграл «Торпедо» в овертайме, отыгравшись с 1:3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021