«Амур» разорвал контракт с 34-летним Ильёй Зубовым. У него ни одного очка в 10 матчах

Нападающий Илья Зубов покинул «Амур», сообщается на официальной странице клуба в «Инстаграме».
Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.
В 10 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ 34-летний игрок не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7».
Минувший сезон российский нападающий провёл в московском «Спартаке». Зубов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-12» и шести минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «-3».
За «Спартак» Зубов выступал с сезона-2018/2019. Ранее российский форвард играл за «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».
- 1 октября 2021
-
16:50
-
16:27
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:22
-
15:01
-
14:43
-
14:23
-
14:13
-
14:08
-
14:03
-
13:59
-
13:52
-
13:47
-
13:45
-
13:39
-
13:33
-
13:19
-
13:17
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:18
-
10:53
-
10:14
-
09:40
-
09:15
-
08:43
-
08:22