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Экс-тренер «Спартака» и «Трактора» уволен из клуба чемпионата Беларуси

Экс-тренер «Спартака» и «Трактора» уволен из клуба чемпионата Беларуси
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Белорусский специалист Андрей Сидоренко покидает пост наставника гродненского «Немана», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Коршунов. Он приступит к работе в завтрашнем матче с оршанским «Локомотивом».

Cидоренко возглавлял «Неман» с 28 октября 2020 года.

В бытность игроком специалист выступал за челябинский «Металлург», минское «Динамо», московское «Динамо», ижевскую «Ижсталь», а также магнитогорский «Металлург». Кроме того, он имеет опыт игры за вторую сборную СССР. После окончания игровой карьеры Сидоренко работал главным тренером ряда клубов Суперлиги и КХЛ: московского «Спартака», «Амура», минского «Динамо» и челябинского «Трактора».

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