«Сибирь» в матче с «Салаватом» прервала безголевую серию. Клуб не забивал более 2,5 часа

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с «Сибирью». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. Счёт после первого периода — 2:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

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На 8-й минуте Алексей Кручинин сделал вираж за уфимскими воротами, поднял голову и отдал передачу на ползоны. Ник Шор, приняв пас, прицельным броском загнал шайбу в угол ворот, переиграв Александра Шарыченкова.

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Таким образом, «Сибирь» прервала безголевую серию, которая длилась семь периодов. Последний раз новосибирцы забивали 25 сентября во втором периоде матча с «Барысом» (1:2 ОТ). После этого команда две встречи подряд не забрасывала: с «Северсталью» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ). Таким образом, общая безголевая серия составила 159 минут 28 секунд.