«Салават Юлаев» — «Сибирь»: Шмелёв классно подправил шайбу в ворота новосибирцев

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с «Сибирью». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. Счёт после второго периода — 3:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу новосибирцев защитник уфимцев Евгений Бирюков отдал передачу на Александра Кадейкина. Нападающий сделал перевод к воротам на накатившего Сергея Шмелёва, который классно шайбу под вратарём новосибирцев Антоном Красоткиным.

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Ранее «Сибирь» смогла прервать свою серию без заброшенных шайб. Команда не забивала семь периодов.