За «Ак Барс» в матче с ЦСКА сыграет ряд игроков, не допущенных до встречи с «Йокеритом»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:00 мск.

В состав «Ак Барса» вернулся ряд игроков, которых не допустили до участия в предыдущем матче — с «Йокеритом».

ЦСКА:



Рейдеборн (Федотов);

Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;

Луговяк — Нестеров, Григоренко — Валльмарк — Сошников;

Сведберг — Гилмор, Окулов — Мингачёв — Плотников;

Макаров, Котков — Соркин — Юртайкин; Хулапов.

«Ак Барс»:



Бобков (Ахтямов);

Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;

Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;

Адамчук — Рукавишников, Воронков — Сафонов — Дыняк;

Лямкин, Тарасов — Линдхольм — Петров; Кателевский.



Ранее стало известно, что финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:4 ОТ). В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.