За «Ак Барс» в матче с ЦСКА сыграет ряд игроков, не допущенных до встречи с «Йокеритом»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:00 мск.
В состав «Ак Барса» вернулся ряд игроков, которых не допустили до участия в предыдущем матче — с «Йокеритом».
ЦСКА:
Рейдеборн (Федотов);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Луговяк — Нестеров, Григоренко — Валльмарк — Сошников;
Сведберг — Гилмор, Окулов — Мингачёв — Плотников;
Макаров, Котков — Соркин — Юртайкин; Хулапов.
«Ак Барс»:
Бобков (Ахтямов);
Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;
Адамчук — Рукавишников, Воронков — Сафонов — Дыняк;
Лямкин, Тарасов — Линдхольм — Петров; Кателевский.
Ранее стало известно, что финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:4 ОТ). В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.
- 1 октября 2021
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