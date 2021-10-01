«Металлург» обыграл «Автомобилист», одержав девятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 1-й минуте матча Анатолий Никонцев вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте Николай Голдобин увеличил преимущество магнитогорцев. На последней минуте первого периода Брукс Мэйсек отыграл один гол. На 46-й минуте Максим Карпов забросил третью шайбу в ворота Владимира Галкина. На 53-й минуте Джесси Блэкер с передачи Станислава Бочарова сократил отставание до минимума. На последней минуте встречи Семён Кошелев голом в пустые ворота поставил точку в матче.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 3 октября в Москве сыграет с местным «Динамо». «Автомобилист» 4 октября примет «Авангард».