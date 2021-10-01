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«Металлург» обыграл «Автомобилист», одержав девятую победу подряд

«Металлург» обыграл «Автомобилист», одержав девятую победу подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2021, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Никонцев (Майе, Лайпсик) – 00:56' (5x5)   2:0 Голдобин (Зернов, Карпов) – 15:16' (5x5)   2:1 Мэйсек – 19:19' (5x5)   3:1 Карпов (Зернов, Потехин) – 45:13' (5x5)   3:2 Блэкер (Бочаров) – 52:30' (5x5)   4:2 Кошелев (Пашнин) – 59:23' (en)

На 1-й минуте матча Анатолий Никонцев вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте Николай Голдобин увеличил преимущество магнитогорцев. На последней минуте первого периода Брукс Мэйсек отыграл один гол. На 46-й минуте Максим Карпов забросил третью шайбу в ворота Владимира Галкина. На 53-й минуте Джесси Блэкер с передачи Станислава Бочарова сократил отставание до минимума. На последней минуте встречи Семён Кошелев голом в пустые ворота поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 3 октября в Москве сыграет с местным «Динамо». «Автомобилист» 4 октября примет «Авангард».

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