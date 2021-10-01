Назаров — о Липоне: он уже мой кумир. Напоминает Дарси Веро в молодости

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил на вопрос о тафгае в команде, приведя в пример нападающего Джей Си Липона.
«Не планирую ли взять в «Сочи» тафгая, который придаст команде ещё большей медийности? У нас есть Джей Си Липон. Он уже мой кумир. Напоминает мне Дарси Веро в молодости. Липон сразу стал моим другом, ходим с ним, обнимаемся. Но это всё шутки. Драки ради драки не будет. Но я всегда приветствую, когда игрок готов постоять за себя, за команду, за болельщиков. Это важно», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».
Дарси Веро — тафгай, игравший в КХЛ за «Витязь» и ЦСКА. В лиге набрал 787 минут штрафа за 98 матчей.
Напомним, «Сочи» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков. В следующем матче сочинцы сыграют дома с минским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 3 октября. Также «Сочи» проведёт домашние матчи с «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Матчи состоятся 5 и 8 октября соответственно.
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