Двукратный обладатель Кубка Гагарина продолжит карьеру в «Рязани»

ХК «Рязань» подписал контракт с 35-летним защитником Рафаэлем Батыршиным, информирует официальный сайт клуба.



В минувшем сезоне 34-летний защитник в составе «Сочи» забросил одну шайбу и отдал две результативных передачи в 39 матчах регулярного чемпионата. В мае у Батыршина истёк срок контракта, и сочинцы приняли решение не продлевать соглашение.



Профессиональную карьеру Батыршин начал в столичных «Крыльях Советов». Также выступал за клубы «Витязь», «Атлант», «Сибирь», «Металлург» Мг, «Ак Барс» и «Автомобилист». В КХЛ игрок обороны провёл 557 матчей и набрал 97 (30+67) очков при показателе полезности «+30».



Батыршин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (сезон-2015/2016) и «Ак Барса» (сезон-2017/2018).