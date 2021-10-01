Главный тренер «Сибири»: все знают первое звено «Салавата». С Хартикайненом играли жёстче

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Сложный матч, с нами играл сильный соперник. У них мощная атака, сбалансированные линии защиты, опытные ребята. Непросто так идут на первом месте. Мы самоотверженно играли в обороне, реализовали большинство. Был тяжелейший матч.



Сегодня наконец-то повезло с реализацией моментов? Конечно. В некоторых матчах хватало голевых моментов на три-четыре встречи вперёд. Сегодня была хорошая реализация, после третьей шайбы мы играли по счёту.



Получилось закрыть первое звено «Салавата»? Мы на них не акцентировали внимание. Все знают их, просто показали несколько моментов, с Хартикайненом играли жёстче. Он на каждом квадратном сантиметре способен нарисовать момент. Мы подсказывали некоторые особенности перед матчем.



Как вижу развитие Овчинникова? Конечно, лучше бы, чтобы он играл. В таком напряжённом матче, с такой командой — я не могу так рисковать, у нас каждое очко на счету», — приводит слова Мартемьянова «Горобзор.ру».