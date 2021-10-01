Главный тренер «Салавата» Лямся объяснил поражение в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3).
«Сегодня была игра с очень сложным соперником. Команда здорово оборонялась. Мы представляли, как будет действовать соперник, «Сибирь» солидно защищалась и ждала наших глупых ошибок. Соперник заслужил победу и два очка. Не были готовы к матчу ментально, только процентов на 50. Шайба прыгала, мы не забивали в нужные моменты. Почему «Салават» проигрывает аутсайдерам? Надо играть в таких матчах попроще. Они впятером стоят перед воротами, сложно провести решающий бросок.
Не хотим ли дать шанс молодым игрокам в четвёртом звене? Нам нужно над этим подумать. По статистике легионеры во втором и третьем сыграли почти девять минут, это половина периода? Несколько причин такой игры. Не было обратного движение в атаку и защиту. Некоторые звенья остывали, команда много играла в большинстве. Поэтому так распределилось игровое время.
Почему до сих пор нет плана «Б» насчёт игрового времени легионеров? Сегодня первый раз за весь сезон, когда первое звено столько играло», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
- 1 октября 2021
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