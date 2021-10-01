Коледов — о матче с «Сибирью»: «Салавату» дали по шапке — это должно пойти на пользу

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3).
«Тяжело что-то говорить, результат на табло. Мы плохо начали, во втором и третьем периоде пытались изменить исход встречи. Но, как это обычно бывает, шайба не шла в ворота. И, конечно, сыграли блокированные броски. У «Сибири» — 23, у нас — всего лишь шесть.
Есть ли связь поражений с «Северсталью» и «Сибирью»? Матчи идут через день. Есть над чем работать, мы неплохо начали сезон. Но отмечу, что вкатываемся долго в игру. Может ли это поражение пойти на пользу перед первым дерби? Любое поражение идёт на пользу. Неважно, когда оно случается. Как говорил Илья Петрович Воробьёв, нам дали по шапке — это должно пойти на пользу.
Есть ли дополнительная мотивация перед дерби с «Ак Барсом»? Скрывать не будем, к каждому матчу готовимся с самоотдачей. Здесь надо выложиться на 200 процентов и показать хороший хоккей», — приводит слова Коледова «Горобзор.ру».
- 1 октября 2021
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