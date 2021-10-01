Шипачёв набрал очки в 12-м матче подряд. У него уже 27 очков в сезоне

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Барысом». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к концу второго периода — 2:0 в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На старте второго игрового отрезка при счёте 1:0 в пользу москвичей Вячеслав Войнов отдал передачу из своей зоны на чужую синюю линию Вадиму Шипачёву. Нападающий по флангу ворвался в зону нур-султанской команды и сделал пас-подкидку на Станислава Галиева. Российский форвард, обыграв Йони Ортио, увеличил преимущество московского клуба в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Вадим Шипачёв набрал очки в 12-м матче подряд. В 10 матчах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги россиянин забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 27 очков.
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