Шипачёв набрал очки в 12-м матче подряд. У него уже 27 очков в сезоне

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Барысом». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к концу второго периода — 2:0 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На старте второго игрового отрезка при счёте 1:0 в пользу москвичей Вячеслав Войнов отдал передачу из своей зоны на чужую синюю линию Вадиму Шипачёву. Нападающий по флангу ворвался в зону нур-султанской команды и сделал пас-подкидку на Станислава Галиева. Российский форвард, обыграв Йони Ортио, увеличил преимущество московского клуба в матче.

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Вадим Шипачёв набрал очки в 12-м матче подряд. В 10 матчах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги россиянин забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 27 очков.