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Чинахов: трудно объяснить, как именно и почему я забиваю. Сам не знаю секрет своего броска

Чинахов: трудно объяснить, как именно и почему я забиваю. Сам не знаю секрет своего броска
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов поделился впечатлениями от выступления за американский клуб.

«Первые впечатления от НХЛ просто отличные. Очень рад, что здесь оказался. Буду делать всё, чтобы пробиваться в команду. Если говорить о быте, то пока живу в отеле. Определюсь, когда мне в клубе скажут, где я буду играть — в «Коламбусе» или в «Кливленде». Тогда уже буду искать какие-то варианты. Но надо доказывать, что я достоин выступать в НХЛ.

Мне трудно объяснить, как именно и почему я забиваю голы. Но, когда есть момент бросить, я стараюсь угрожать воротам, вот и всё. Я и сам не знаю секрет своего броска. Просто так получается, что забиваю голы. Вот с «Сент-Луисом» была пара хороших моментов, чтобы отличиться. Теперь не получилось. Но ничего страшного. Главное, что команда выиграла», — цитирует Чинахова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Чинахов на драфте НХЛ-2020 был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером.

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