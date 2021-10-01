Чинахов: трудно объяснить, как именно и почему я забиваю. Сам не знаю секрет своего броска

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов поделился впечатлениями от выступления за американский клуб.



«Первые впечатления от НХЛ просто отличные. Очень рад, что здесь оказался. Буду делать всё, чтобы пробиваться в команду. Если говорить о быте, то пока живу в отеле. Определюсь, когда мне в клубе скажут, где я буду играть — в «Коламбусе» или в «Кливленде». Тогда уже буду искать какие-то варианты. Но надо доказывать, что я достоин выступать в НХЛ.



Мне трудно объяснить, как именно и почему я забиваю голы. Но, когда есть момент бросить, я стараюсь угрожать воротам, вот и всё. Я и сам не знаю секрет своего броска. Просто так получается, что забиваю голы. Вот с «Сент-Луисом» была пара хороших моментов, чтобы отличиться. Теперь не получилось. Но ничего страшного. Главное, что команда выиграла», — цитирует Чинахова официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, Чинахов на драфте НХЛ-2020 был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером.