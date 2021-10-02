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Пулккинен: Гатиятулин спокоен, как Будда, все в «Тракторе» хотят играть за него

Пулккинен: Гатиятулин спокоен, как Будда, все в «Тракторе» хотят играть за него
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Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен поделился мыслями от выступления за челябинскую команду, а также прокомментировал работу главного тренера клуба Анвара Гатиятулина.

«Мне очень нравится в «Тракторе», всё, что мы делаем, имеет смысл. Это касается тренировок, восстановления, отдыха — всего. Я получаю удовольствие в «Тракторе», но мы только начали. Хотим больше побеждать, впереди много матчей, надо наслаждаться процессом.

Гатиятулин спокоен, как Будда, мне очень нравится с ним работать. Когда тренер спокоен и доверяет тебе, игроки получают заряд уверенности. Это хоккейная команда, если тренеру есть что сказать, он, естественно, скажет, где тебе надо прибавить, что изменить. Но можно делать это так, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. У Анвара это великолепно получается. Все в нашей команде хотят играть за него.

Мне скоро 30 лет, я на своём веку повидал немало разных тренеров. Думаю, современный стиль тренерской работы — именно такой, какой предлагает Анвар, то есть когда у тренера и игрока налажены хорошие доверительные взаимоотношения. В нашей команде ребятам такой стиль тоже нравится. Мы хотим выигрывать, потому что у нас отличный командный дух», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Если «Локомотив» мной недоволен — пусть. Не думаю, что у меня есть проблема с удалениями» «Если «Локомотив» мной недоволен — пусть. Не думаю, что у меня есть проблема с удалениями»
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