ЦСКА в пяти матчах подряд не может забить больше одного гола в основное время

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Единственную шайбу в составе армейцев забросил Антон Слепышев за 11 секунд до конца встречи при игре «шесть на пять».
Московская команда не может забить больше одного гола в основное время уже пять матчей подряд. Последний раз ЦСКА забрасывал больше одной шайбы 19 сентября во встрече с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). После этого армейцы обыграли «Барыс», но тогда забили второй гол лишь в овертайме — 2:1.
За это время ЦСКА потерпел три поражения: в матчах с «Трактором» (1:2), «Металлургом» (0:4) и «Ак Барсом (1:2) — и выиграл во встрече с «Сибирью» (1:0 ОТ).
- 1 октября 2021
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