Галиев: не хочу обращать внимания на свою статистику, главное — команда

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев поделился эмоциями от матча с «Барысом» (3:1). Форвард забросил одну из шайб бело-голубых.
«Довольно тяжёлая игра, вторая за два дня. Немного не в свой хоккей начали играть во втором периоде, пропускали контратаки, но хорошо, что выстояли. Сработало у нас меньшинство. Хорошая победа, довольны набранными очками.
Получилось довольно хорошее начало сезона, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Все знают свои роли и выполняют их. Тренеры подсказывают, хорошо работают спецбригады. В целом делаем то, что от нас требуют. Наверное, для этого нас и собрали всех вместе. На свою статистику не хочу обращать внимания, главное — команда.
С первого дня сборов мы тренируемся с Шипачёвым и Петуниным, наигрываем схемы. Вадик постоянно что-то подсказывает и рисует на доске, то есть постоянно идёт общение. И эта химия с каждым днём становится всё более заметна», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 октября 2021
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