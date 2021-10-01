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Станислав Галиев объяснил свой отказ от попытки оформить хет-трик в матче с «Куньлунем»

Станислав Галиев объяснил свой отказ от попытки оформить хет-трик в матче с «Куньлунем»
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Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал момент на последних минутах встречи с «Куньлунем» (5:3). Форвард оформил дубль и убежал на пустые ворота. Тем не менее он принял решение отпасовать на Михаила Фисенко, который и забросил шайбу.

«Моё решение отдать пас на Фисенко в игре с «Куньлунем»? Просто увидел, что Миша бежит, а их нападающий закрывает ворота. Захотел отдать пас Мише, чтобы он таким образом наконец забил первый гол.

Отблагодарил ли Фисенко меня за пас? Нет, ещё жду проставы (смеётся). В раздевалке ничего особенного не было, все разговоры пусть остаются в наших стенах. Я не знаю, почему все так обращают на это внимание. Не вижу в этом поступке ничего такого», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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