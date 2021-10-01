Станислав Галиев объяснил свой отказ от попытки оформить хет-трик в матче с «Куньлунем»

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал момент на последних минутах встречи с «Куньлунем» (5:3). Форвард оформил дубль и убежал на пустые ворота. Тем не менее он принял решение отпасовать на Михаила Фисенко, который и забросил шайбу.
«Моё решение отдать пас на Фисенко в игре с «Куньлунем»? Просто увидел, что Миша бежит, а их нападающий закрывает ворота. Захотел отдать пас Мише, чтобы он таким образом наконец забил первый гол.
Отблагодарил ли Фисенко меня за пас? Нет, ещё жду проставы (смеётся). В раздевалке ничего особенного не было, все разговоры пусть остаются в наших стенах. Я не знаю, почему все так обращают на это внимание. Не вижу в этом поступке ничего такого», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 1 октября 2021
-
23:00
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:42
-
21:24
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:31
-
20:09
-
19:57
-
19:19
-
19:09
-
18:45
-
18:29
-
17:40
-
17:29
-
16:50
-
16:27
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:22
-
15:01
-
14:43
-
14:23
-
14:13
-
14:08
-
14:03