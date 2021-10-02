Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 2 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 2 октября. Лидеры Западной конференции «Йокерит» из Хельсинки и московское «Динамо» набрали уже по 22 очка и ушли в отрыв от преследователей. Санкт-петербургский СКА, идущий на третьем месте, отстаёт уже на пять баллов.
В Восточной конференции магнитогорский «Металлург» воспользовался осечкой уфимского «Салавата Юлаева» во встрече с новосибирской «Сибирью» и единолично возглавил таблицу конференции. У магнитогорской команды также 22 балла. «Сибирь» одержала важную победу во встрече в Уфе и подобралась к нур-султанскому «Барысу», занимающему восьмуюю позицию, на расстояние одного очка.
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