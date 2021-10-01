Матвей Мичков оформил дубль и набрал три очка в первом матче в МХЛ в сезоне

«СКА-Варяги» на своём льду принимал МХК «Спартак». Этот матч был примечателен тем, что в составе «Варягов» первый матч в МХЛ в этом сезоне проводил Матвей Мичков.

«СКА-Варяги» одержал победу со счётом 4:3. Мичков оформил дубль, а также отдал результативную передачу, суммарно набрав три очка. Молодой нападающий по итогам встречи заработал показатель полезности «+2».

Всего Мичков провёл 24 смены, его игровое время составило 21 минуту 21 секунду. За это время, помимо трёх очков за результативность, нападающий успел один раз встать на точку вбрасывания, проиграв шайбу, нанести восемь бросков (эффективность бросков составила 25% — каждый четвёртый был голевым) и дважды заблокировать броски соперников.

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