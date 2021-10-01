Квартальнов: у ЦСКА принципиально ничего не изменилось. «Ак Барс» увидел то, что ожидал

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).
«Первый период мы начали чуть робко, снова пропускали разящие атаки, но неплохо сыграли второй и третий период. Большинство начало работать, это здорово, особенно когда играешь с такой командой. ЦСКА здорово играет в меньшинстве, и две шайбы им забросить — это хорошо. Но чуть-чуть не дотерпели в концовке.
В сопернике что-то изменилось после первого матча в начале сентября? Мы всё-таки концентрируемся на своей игре, на своём состоянии. У соперника было несколько новых ребят, если в двух словах говорить. А принципиально ничего не изменилось, мы увидели то, что ожидали.
Обычно наша команда стартует значительно резче в сезоне? Много раз отвечал, что мы всегда выходим побеждать. Получается или не получается — это другой вопрос, иногда соперник не даёт, иногда мы дурака валяем. Но побеждать хочется всегда.
Тимура Билялова обещал подтянуть в Москву? Он с нами не полетел. В общем-то там ничего сложного, но пока не может выступать. Если бы Тимур был в Москве, он бы был в заявке вторым вратарём. Он уже готов к работе и завтра переходит в общую группу, возможно, даже сыграет в следующем матче.
Каким было физическое состояние команды после сложного матча в Хельсинки? Сложности у всех есть, армейцы тоже много матчей играют в три звена. Состояние наше нормальное, всегда хочется быть посвежее, но у нас длинный календарь с перелётами и переездами», — приводит слова Квартальнова официальный сайт казанцев.
- 1 октября 2021
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