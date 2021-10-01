Шипачёв стал седьмым игроком в истории московского «Динамо», набравшим 250 очков за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло нур-султанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице России и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей, продлив серию с набранными очками до 12 матчей со старта сезона, что является лучшим результатом в истории клуба.

Это позволило Вадиму набрать 250-е очко за «Динамо» и выйти на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории бело-голубых, повторив результат Сергея Яшина (250). Следующей целью для Шипачёва является результат Юрия Леонова (251).

Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (633), второе место занимает Анатолий Семёнов (303), топ-3 замыкает Владимир Юрзинов (275).