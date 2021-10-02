Кагарлицкий праздновал дубль, Загитова наблюдала с трибун. Фото победы «Ак Барса» над ЦСКА

Вчера, 1 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Нападающий гостей Дмитрий Кагарлицкий отличился дублем, забив на 38-й и 57-й минутах. Единственную шайбу в составе армейцев забросил Антон Слепышев за 11 секунд до конца встречи при игре «шесть на пять».
Московская команда не может забить больше одного гола в основное время уже пять матчей подряд. Последний раз ЦСКА забрасывал больше одной шайбы 19 сентября во встрече с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). После этого армейцы обыграли «Барыс», но тогда забили второй гол лишь в овертайме — 2:1.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 3 октября в Казани сыграет с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА 4 октября примет «Куньлунь Ред Стар».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 2 октября 2021
-
09:30
-
09:00
-
08:50
-
08:38
-
08:15
-
07:53
-
07:34
-
06:48
-
06:10
-
06:00
-
04:50
-
04:42
-
04:38
-
04:35
- 1 октября 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:39
-
23:29
-
23:00
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:42
-
21:24
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:31
-
20:09
-
19:57