Кагарлицкий праздновал дубль, Загитова наблюдала с трибун. Фото победы «Ак Барса» над ЦСКА

Вчера, 1 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Нападающий гостей Дмитрий Кагарлицкий отличился дублем, забив на 38-й и 57-й минутах. Единственную шайбу в составе армейцев забросил Антон Слепышев за 11 секунд до конца встречи при игре «шесть на пять».



Московская команда не может забить больше одного гола в основное время уже пять матчей подряд. Последний раз ЦСКА забрасывал больше одной шайбы 19 сентября во встрече с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). После этого армейцы обыграли «Барыс», но тогда забили второй гол лишь в овертайме — 2:1.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 3 октября в Казани сыграет с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА 4 октября примет «Куньлунь Ред Стар».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.