Голы Бучневича, Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:3.
В составе «Сент-Луиса» отличились Натан Тодд, Павел Бучневич, Роберт Томас, Иван Барбашёв, Владимир Тарасенко и Джейк Нейборс. Авторами заброшенных шайб «Чикаго» стали Алекс Дебринкэт, Калеб Джонс и Райан Карпентер.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.
Помимо заброшенных шайб Бучневич и Тарасенко записали на свой счёт по результативной передаче. Балл за результативность удалось набрать и 22-летнему российскому форварду «Блюз» Алексею Торопченко (0+1).
Лучшим по показателю полезности среди россиян в этой игре стал Владимир Тарасенко – у него «+2». У Торопченко – «+1», у Бучневича – «0», а у Барбашёва – «-1».
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