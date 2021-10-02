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Голы Бучневича, Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Голы Бучневича, Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Сент-Луиса» отличились Натан Тодд, Павел Бучневич, Роберт Томас, Иван Барбашёв, Владимир Тарасенко и Джейк Нейборс. Авторами заброшенных шайб «Чикаго» стали Алекс Дебринкэт, Калеб Джонс и Райан Карпентер.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.

Помимо заброшенных шайб Бучневич и Тарасенко записали на свой счёт по результативной передаче. Балл за результативность удалось набрать и 22-летнему российскому форварду «Блюз» Алексею Торопченко (0+1).

Лучшим по показателю полезности среди россиян в этой игре стал Владимир Тарасенко – у него «+2». У Торопченко – «+1», у Бучневича – «0», а у Барбашёва – «-1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Todd (Kaspick, Toropchenko) – 10:54' (5x5)   0:2 Бучневич (Шенн) – 30:14' (4x5)   1:2 Дебринкэт (Джонсон, Кейн) – 30:53' (5x4)   1:3 Томас (Neighbours, Фолк) – 34:45' (5x5)   2:3 Джонс (Дебринкэт) – 38:50' (5x5)   2:4 Барбашёв (Bolduc, Бучневич) – 45:17' (5x4)   2:5 Тарасенко (Neighbours, Томас) – 54:35' (5x5)   3:5 Карпентер (де Хаан, Строум) – 55:58' (5x5)   3:6 Neighbours (Томас, Тарасенко) – 58:28' (en)
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