«Калгари» уверенно обыграл «Ванкувер» в выставочном матче НХЛ. У Подколзина – «-2»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся выставочный матч НХЛ между клубами НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Флэймз» забрасывали Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук и Бретт Ритчи. Автором единственной заброшенной шайбы «Ванкувера» стал Джона Гаджович.

20-летний российский экс-нападающий санкт-петербургского СКА Василий Подколзин, выступающий за «Ванкувер», провёл на льду 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности – «-2».

У его соотечественника из «Калгари» — 26-летнего защитника Никиты Задорова результативная передача и «0» по показателю полезности за 18.29 на льду.