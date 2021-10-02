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«Калгари» уверенно обыграл «Ванкувер» в выставочном матче НХЛ. У Подколзина – «-2»

«Калгари» уверенно обыграл «Ванкувер» в выставочном матче НХЛ. У Подколзина – «-2»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся выставочный матч НХЛ между клубами НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Флэймз» забрасывали Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук и Бретт Ритчи. Автором единственной заброшенной шайбы «Ванкувера» стал Джона Гаджович.

20-летний российский экс-нападающий санкт-петербургского СКА Василий Подколзин, выступающий за «Ванкувер», провёл на льду 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности – «-2».

У его соотечественника из «Калгари» — 26-летнего защитника Никиты Задорова результативная передача и «0» по показателю полезности за 18.29 на льду.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Годро (Линдхольм, Ткачук) – 15:18' (5x5)   2:0 Баклунд (Ричардсон, Задоров) – 23:30' (5x5)   2:1 Gadjovich (Juolevi, Highmore) – 25:23' (5x5)   3:1 Ткачук (Mackey, Годро) – 46:54' (5x5)   4:1 Ритчи (Манджапане, Танев) – 59:11' (en)
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