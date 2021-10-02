«Калгари» уверенно обыграл «Ванкувер» в выставочном матче НХЛ. У Подколзина – «-2»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся выставочный матч НХЛ между клубами НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «Флэймз» забрасывали Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук и Бретт Ритчи. Автором единственной заброшенной шайбы «Ванкувера» стал Джона Гаджович.
20-летний российский экс-нападающий санкт-петербургского СКА Василий Подколзин, выступающий за «Ванкувер», провёл на льду 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности – «-2».
У его соотечественника из «Калгари» — 26-летнего защитника Никиты Задорова результативная передача и «0» по показателю полезности за 18.29 на льду.
- 2 октября 2021
-
06:48
-
06:10
-
06:00
-
04:50
-
04:42
-
04:38
-
04:35
- 1 октября 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:39
-
23:29
-
23:00
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:42
-
21:24
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:31
-
20:09
-
19:57
-
19:19
-
19:09
-
18:45
-
18:29
-
17:40
-
17:29
-
16:50