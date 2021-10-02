Дубль защитника Мироманова помог «Вегасу» всухую крупно победить «Лос-Анджелес»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «рыцарей» дублем отметился 24-летний российский экс-защитник «Сочи» Даниил Мироманов, ещё по шайбе на счету ещё одного игрока обороны — Алека Мартинеса и форварда Вильяма Карлссона.

Игровое время Мироманова составило 19 минут и 11 секунд, за которые он сумел заработать показатель полезности «+2». Его соотечественник Владимир Ткачёв, выступающий за «Лос-Анджелес» результативными действиями не отметился, проведя на площадке 17.05 с коэффициентом полезности «0». У форварда «Вегаса» Евгения Дадонова при игровом времени 15.08 ситуация аналогичная.

Отметим, 28-летний канадский голкипер «Вегаса» Лоран Броссуа провёл полный матч и отразил все 38 бросков по воротам.