Дубль защитника Мироманова помог «Вегасу» всухую крупно победить «Лос-Анджелес»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился крупной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе «рыцарей» дублем отметился 24-летний российский экс-защитник «Сочи» Даниил Мироманов, ещё по шайбе на счету ещё одного игрока обороны — Алека Мартинеса и форварда Вильяма Карлссона.
Игровое время Мироманова составило 19 минут и 11 секунд, за которые он сумел заработать показатель полезности «+2». Его соотечественник Владимир Ткачёв, выступающий за «Лос-Анджелес» результативными действиями не отметился, проведя на площадке 17.05 с коэффициентом полезности «0». У форварда «Вегаса» Евгения Дадонова при игровом времени 15.08 ситуация аналогичная.
Отметим, 28-летний канадский голкипер «Вегаса» Лоран Броссуа провёл полный матч и отразил все 38 бросков по воротам.
- 2 октября 2021
-
08:15
-
07:53
-
07:34
-
06:48
-
06:10
-
06:00
-
04:50
-
04:42
-
04:38
-
04:35
- 1 октября 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:39
-
23:29
-
23:00
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:42
-
21:24
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:31
-
20:09
-
19:57
-
19:19
-
19:09
-
18:45
-
18:29