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Дубль защитника Мироманова помог «Вегасу» всухую крупно победить «Лос-Анджелес»

Дубль защитника Мироманова помог «Вегасу» всухую крупно победить «Лос-Анджелес»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «рыцарей» дублем отметился 24-летний российский экс-защитник «Сочи» Даниил Мироманов, ещё по шайбе на счету ещё одного игрока обороны — Алека Мартинеса и форварда Вильяма Карлссона.

Игровое время Мироманова составило 19 минут и 11 секунд, за которые он сумел заработать показатель полезности «+2». Его соотечественник Владимир Ткачёв, выступающий за «Лос-Анджелес» результативными действиями не отметился, проведя на площадке 17.05 с коэффициентом полезности «0». У форварда «Вегаса» Евгения Дадонова при игровом времени 15.08 ситуация аналогичная.

Отметим, 28-летний канадский голкипер «Вегаса» Лоран Броссуа провёл полный матч и отразил все 38 бросков по воротам.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Miromanov (Маршессо, Карлссон) – 09:29' (5x5)   2:0 Мартинес (Пьетранджело, Маршессо) – 29:46' (5x4)   3:0 Карлссон (Пьетранджело, Смит) – 40:18' (5x5)   4:0 Miromanov (Смит) – 46:40' (5x5)
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