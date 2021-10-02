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Наставник «Вегаса»: игра Мироманова гарантирует то, что я предоставлю ему ещё один шанс

Наставник «Вегаса»: игра Мироманова гарантирует то, что я предоставлю ему ещё один шанс
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Главный тренер команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мыслями о выступлении российского защитника Даниила Мироманова. Его дубль помог «рыцарям» крупно обыграть «Лос-Анджелес Кингз» в контрольном матче.

«Игра Мироманова гарантирует то, что я предоставлю ему ещё один шанс. Именно такая цель ставится перед молодыми защитниками в тренировочном лагере», — приводит слова Дебура официальный «твиттер» клуба.

Напомним, ранее в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился крупной победой хозяев со счётом 4:0. В составе «рыцарей» дублем отметился 24-летний российский экс-защитник «Сочи» Даниил Мироманов. Всего игрок обороны провёл на льду 19 минут и 11 секунд, за которые сумел заработать показатель полезности «+2».

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