И. Воробьёв: Потехин сейчас в одной из наилучших форм за последние несколько лет

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мыслями о матче с «Автомобилистом» (4:2), а также рассказал о кадровых изменениях в команде в ближайших встречах.

«По игре — хорошая, боевая. Отлично, что берём два очка. Мы забили хорошие голы, пропустили не совсем обязательную первую шайбу. Второй период — у нас было много моментов, но мы их не очень хорошо реализовывали. Третий сыграли строго по заданию, на результат, на контратаке в пустые забили. Впечатления от серии? Серия у нас продолжается. Послезавтра «Динамо», «Спартак», Казань. А вообще, конечно, сложно быть недовольным.



Игра Богдана Потехина? Я думаю, что Богдан сейчас в одной из наилучших форм за последние несколько лет. И по тестам, и по весу, и по всему остальному. Надо понимать, что сложно войти. Да, играл в ВХЛ, но в КХЛ он не играл уже больше полугода. Да, в Казани пару смен провёл. Сегодня у него первая передача. Я точно не смотрел, но, наверное, первая за 21-й год.



Могу сказать, что Артём Загидулин хорошо работает. С ним Клемен сейчас работает дважды в день, они ещё вечером берут лёд и работают. Сколько точно ему надо будет времени на то, чтобы быть в хорошей форме, я вам точно не скажу. Тут больше к Клемену вопросы, потому что он это видит в деталях. На тренировках у меня 25 полевых, конечно, я смотрю и за вратарями, но эту детальность, которую видит тренер вратарей, не вижу я



За счёт чего «Динамо» так мощно тащит, и Шипачёв набирает 2,5 очка за матч? Ну один ответ вы уже сказали сами — это Вадим, который играет здорово. Вот сейчас мы закончим домашнюю серию, а они как раз начали, первую забили, как мы уже видели. Будем смотреть дальше. Это неправильно, если мы будем заранее готовиться к другому сопернику, пока не сыграли с ближайшим.



У нас Григорий Дронов на подходе уже. Сейчас будем смотреть. И с Ярославом Хабаровым тоже. Постараемся найти, где ему поиграть. У него такая роль в этом году. Он хорошо работает, он молодец, но пока такая роль. Знаете, очень всё быстро меняется. Сегодня одна ситуация, завтра травма или болезнь, и всё поменялось. Работаем день за днём», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Магнитки».