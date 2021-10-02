«Амур» одержал вторую победу подряд, в серии буллитов обыграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравеца.
На 24-й минуте Александр Горшков с передачи Ивана Николишина вывел хабаровчан вперёд. На 26-й минуте Роман Любимов увеличил преимущество «Амура», на пятаке эффектно разобравшись с вратарём. На 27-й минуте Кристапс Зиле отыграл одну шайбу. На 46-й минуте Николай Елисеев с передачи Лукаша Радила сравнял счёт. Победу в серии буллитов хабаровчанам принёс Радан Ленц.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 4 октября.
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