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«Амур» одержал вторую победу подряд, в серии буллитов обыграв рижское «Динамо»

«Амур» одержал вторую победу подряд, в серии буллитов обыграв рижское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2021, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Горшков (Николишин) – 23:43' (5x5)   2:0 Любимов (Кузнецов, Томашек) – 25:19' (5x5)   2:1 Зиле – 26:17' (5x5)   2:2 Елисеев (Радил) – 45:57' (5x5)   3:2 Ленц – 65:00' (ПБ)

На 24-й минуте Александр Горшков с передачи Ивана Николишина вывел хабаровчан вперёд. На 26-й минуте Роман Любимов увеличил преимущество «Амура», на пятаке эффектно разобравшись с вратарём. На 27-й минуте Кристапс Зиле отыграл одну шайбу. На 46-й минуте Николай Елисеев с передачи Лукаша Радила сравнял счёт. Победу в серии буллитов хабаровчанам принёс Радан Ленц.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 4 октября.

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