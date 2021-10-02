Овчарка чуть не укусила форварда «Авангарда» Телегина на утренней раскатке в Челябинске

На утренней раскатке перед гостевым матчем «Авангарда» с «Трактором» произошёл неприятный инцидент.

Овчарка, которая находилась под присмотром своих хозяев, чуть не укусила форварда «ястребов» Ивана Телегина. Нападающий подъехал к ней и протянул руку в перчатке, но собака не оценила этот жест. Хоккеист сразу же отъехал от неё.

Момент инцидента можно посмотреть с 0:20.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Авангарда».

Напомним, в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.