Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овчарка чуть не укусила форварда «Авангарда» Телегина на утренней раскатке в Челябинске

Овчарка чуть не укусила форварда «Авангарда» Телегина на утренней раскатке в Челябинске
Комментарии

На утренней раскатке перед гостевым матчем «Авангарда» с «Трактором» произошёл неприятный инцидент.

Овчарка, которая находилась под присмотром своих хозяев, чуть не укусила форварда «ястребов» Ивана Телегина. Нападающий подъехал к ней и протянул руку в перчатке, но собака не оценила этот жест. Хоккеист сразу же отъехал от неё.

Момент инцидента можно посмотреть с 0:20.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Авангарда».

Напомним, в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новость по теме
Хартли заменил Грубеца после гола Пулккинена. Финн реализовал удаление вратаря «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021