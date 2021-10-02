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Варламов может пропустить старт сезона из-за травмы. Он ещё не играл в лагере «Айлендерс»

Варламов может пропустить старт сезона из-за травмы. Он ещё не играл в лагере «Айлендерс»
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов может пропустить старт сезона из-за травмы.

«Если он будет не готов к первому матчу сезона… Я знаю, что он всё равно достаточно скоро восстановится, а у нас есть Илья Сорокин, который в случае необходимости сделает работу как надо. У Варламова всё нормально, он просто восстанавливается.

Мы думаем в долгосрочной перспективе. Когда начнутся матчи, на восстановление времени уже не будет, там надо будет справляться с болью. Мы хотим позаботиться об этом в первую очередь, чтобы потом не возникало проблем», — приводит слова главного тренера команды Барри Тротца официальный сайт НХЛ.

Характер травмы вратаря не раскрывается, но известно, что она давно беспокоила россиянина. В тренировочном лагере «Айлендерс» Варламов ещё не выходил на лёд и не тренировался. Если россиянин не сможет начать сезон, то сменщиком Сорокина будет Кори Шнайдер.

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