Боунесс — о Гурьянове: в этом году «Далласу» нужно, чтобы Денис сыграл результативнее

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал результативную игру нападающего Дениса Гурьянова в выставочном матче с «Флоридой Пантерз» (3:6).



«В этом году нам нужно, чтобы Денис сыграл результативнее, и голы «Флориде» должны в этом помочь. Когда он использует свои габариты и скорость, сдержать его довольно сложно», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3. Гурьянов набрал 3 (2+1) очка. В 55 матчах прошлого сезона в его активе было 30 (12+18) очков.