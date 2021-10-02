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Хартли ответил на вопрос, почему «Авангард» слабо играет в меньшинстве в этом сезоне

Хартли ответил на вопрос, почему «Авангард» слабо играет в меньшинстве в этом сезоне
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли объяснил, почему «ястребы» слабо играют в меньшинстве в этом сезоне.

«Авангард» много пропускает в меньшинстве? По сравнению с прошлым сезоном из команды ушли четыре нападающих, которые работали в бригадах меньшинства. На данный момент мы продолжаем поиск спецбригад, ребята работают, им где-то не хватает взаимопонимания. Конечно, нам нужно улучшить этот компонент.

Много потерь и обрезов у «Авангарда»? Они играли в давление, мы играли в давление. Перехваты мы видели и с той, и с другой стороны, до некоторых шайб мы просто не могли добраться вовремя. Мне понравилось, как мы играли в большинстве, а проблема в том, что не смогли довести дело до голов. Вероятно, это и сыграло ключевую роль сегодня», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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