Лебрюн: сборные должны представить окончательный состав на Олимпиаду в начале января

Журналист Пьер Лебрюн сообщил дату объявления итоговых составов сборных на Олимпиаду-2022, которая пройдёт в Пекине.



«Все страны до 15 октября должны представить своих кандидатов из 50 человек или около того. Эти игроки должны пройти допинг-тесты.

Окончательные составы будут объявлены примерно в начале января, точная дата ещё не определена. НХЛ и профсоюз сейчас обсуждают, будут ли все составы названы в один день или же за несколько, чтобы возникло больше шума», – написал Лебрюн в «Твиттере».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

Напомним, главным тренером сборной России на Играх будет Алексей Жамнов.