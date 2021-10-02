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Лебрюн: сборные должны представить окончательный состав на Олимпиаду в начале января

Лебрюн: сборные должны представить окончательный состав на Олимпиаду в начале января
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Журналист Пьер Лебрюн сообщил дату объявления итоговых составов сборных на Олимпиаду-2022, которая пройдёт в Пекине.

«Все страны до 15 октября должны представить своих кандидатов из 50 человек или около того. Эти игроки должны пройти допинг-тесты.

Окончательные составы будут объявлены примерно в начале января, точная дата ещё не определена. НХЛ и профсоюз сейчас обсуждают, будут ли все составы названы в один день или же за несколько, чтобы возникло больше шума», – написал Лебрюн в «Твиттере».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

Напомним, главным тренером сборной России на Играх будет Алексей Жамнов.

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Источник: Олега Знарка не будет на лавке сборной России на Олимпиаде-2022
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