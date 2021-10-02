Немировски: хорошо, что «Адмирал» вернулся в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о поражении от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).



«Весь матч мы играли по периметру в чужой зоне: хорошо держали шайбу, но никто не хотел вылезать на ворота. Сложно забить, когда никто не закрывает вратаря, он всю игру всё видел. Нам надо было делать это, говорили после каждого периода.



В третьем периоде пропустили контратаку, получили гол. Думали, что весь матч будем играть по периметру, никто не вылезал и не закрывал вратаря.



Сейчас нужно готовиться к последнему матчу выездной серии с «Сибирью». Для нас все игры принципиальны, я провёл много времени во Владивостоке, очень понравилось, осталось много друзей. Хорошо, что команда вернулась в КХЛ», – цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.