ESPN+ в октябре покажет в США по три матча СКА и «Салавата»

ESPN+ покажет в США более 130 матчей КХЛ в сезоне-2021/2022, включая все игры плей-офф Кубка Гагарина. Вещатель будет транслировать две игры в неделю, сообщает пресс-служба канала.



Матч ЦСКА – «Ак Барс» (1:2) стал первым, показанным на ESPN+.



Запланированные трансляции:



«Ак Барс» – «Салават Юлаев» (3 октября)



«Динамо» – ЦСКА (6 октября)



«Салават Юлаев» – «Йокерит» (8 октября)



«Салават Юлаев» – «Ак Барс» (12 октября)



«Йокерит» – СКА (15 октября)



«Динамо» Рига – «Металлург» (19 октября)



«Ак Барс» – «Авангард» (22 октября)



«Авангард» – СКА (25 октября)



«Динамо» Москва — СКА (29 октября)

Напомним, ранее КХЛ объявила о подписании контрактов с ESPN+ и Portable.TV на показ трансляций матчей чемпионата в США.