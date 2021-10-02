«Сент-Луис» отправил форварда Алексея Торопченко в фарм-клуб в АХЛ

«Сент-Луис Блюз» отправил российского нападающего Алексея Торопченко в Американскую хоккейную лигу, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса». 22-летний игрок присоединится к «Спрингфилду».

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ и провёл 45 матчей, в которых набрал 12 очков: забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» будет встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

«Сент-Луис» начнёт новый сезон 17 октября гостевым матчем с «Колорадо Эвеланш».