«Сент-Луис» отправил форварда Алексея Торопченко в фарм-клуб в АХЛ
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«Сент-Луис Блюз» отправил российского нападающего Алексея Торопченко в Американскую хоккейную лигу, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса». 22-летний игрок присоединится к «Спрингфилду».
В прошедшем сезоне форвард выступал за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ и провёл 45 матчей, в которых набрал 12 очков: забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» будет встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
«Сент-Луис» начнёт новый сезон 17 октября гостевым матчем с «Колорадо Эвеланш».
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