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Бриндамор — об изменениях в составе «Каролины»: это меня беспокоит, не буду вас обманывать

Бриндамор — об изменениях в составе «Каролины»: это меня беспокоит, не буду вас обманывать
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал об изменениях в составе клуба.

«Это меня беспокоит, не буду вас обманывать. В прошлом году в тренировочном лагере у нас был только один новый хоккеист. Сейчас нам нужно сделать так, чтобы каждый набрал форму и как можно быстрее. В прошлом сезоне мы сразу вкатились в регулярный чемпионат, и изменений в составе не было. Всё было просто. Сейчас появились новые вызовы, нужно работать с новыми ребятами, помогать им влиться в команду.

Можно по-разному оценивать события лета. Я считаю, что в конечном итоге клуб хорошо сработал в межсезонье. Понимаю, что мы кое-кого потеряли. Но при этом нашли им достойную замену, чтобы стать лучше, и сейчас делаем всё, чтобы решить эту задачу. Мы хотим доказать, что у нас это получится», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.

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