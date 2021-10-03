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«Калгари» обыграл «Сиэтл» в выставочном матче, у Задорова – «+1»

«Калгари» обыграл «Сиэтл» в выставочном матче, у Задорова – «+1»
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В предсезонном матче «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Байрон Фроуз, Майкл Стоун, Гленн Гавдин и Коннор Маки. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров совершил один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «+1». За «Сиэтл» единственный гол забил Винс Данн.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Froese (Вялимяки, Стоун) – 19:43' (5x4)   0:2 Стоун (Pospisil) – 23:01' (5x5)   0:3 Gawdin – 28:42' (4x5)   1:3 Данн (Донской, Веннберг) – 29:50' (5x4)   1:4 Mackey – 52:00' (5x5)

Ранее в рамках предсезонки прошли ещё восемь матчей: «Аризона» – «Анахайм» (4:3), «Эдмонтон» – «Виннипег» (4:3), «Бостон» – «Рейнджерс» (3:4 ОТ), «Детройт» – «Коламбус» (5:1), «Монреаль» – «Оттава» (2:1), «Филадельфия» – «Вашингтон» (3:1), «Нэшвилл» – «Тампа» (6:1), «Сент-Луис» – «Чикаго» (1:5).

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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