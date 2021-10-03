«Калгари» обыграл «Сиэтл» в выставочном матче, у Задорова – «+1»

В предсезонном матче «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Байрон Фроуз, Майкл Стоун, Гленн Гавдин и Коннор Маки. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров совершил один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «+1». За «Сиэтл» единственный гол забил Винс Данн.

Ранее в рамках предсезонки прошли ещё восемь матчей: «Аризона» – «Анахайм» (4:3), «Эдмонтон» – «Виннипег» (4:3), «Бостон» – «Рейнджерс» (3:4 ОТ), «Детройт» – «Коламбус» (5:1), «Монреаль» – «Оттава» (2:1), «Филадельфия» – «Вашингтон» (3:1), «Нэшвилл» – «Тампа» (6:1), «Сент-Луис» – «Чикаго» (1:5).

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».