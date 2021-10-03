Плющев: тяжело смотреть на ЦСКА и на Фёдорова, великолепного в прошлом центрфорварда

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги первого месяца нового сезона КХЛ.

«К сожалению, каких-то больших открытий мы не увидели. Посмотрите на таблицу Востока: там ни одного сюрприза, большая шестерка «Магнитка» –Уфа – Челябинск – Казань – Екатеринбург – Омск – во главе таблицы. Не столь ожидаемая картина на Западе, из лидеров Ярославль и ЦСКА засиделись на старте. В итоге в «Локомотиве» тренер уже сменился, у армейцев тоже тренер-новичок.

Ярославль, похоже, исправляется – две победы подряд. А вот ЦСКА проиграл три матча из последних четырех, в 13 играх чемпионата забросил лишь 28 шайб – на Западе меньше только у «Сочи», «Северстали» и Риги.



Сюрприз не в том, что ЦСКА мало забивает, команда и в прошлые годы, даже несмотря на чемпионство, брала не столько атакой, сколько обороной. Сюрприз в том, что прежняя система игры ЦСКА оказалась нарушена, а ничего нового и конструктивного пока не придумано.

Вообще, как воспитанник ЦСКА, хотел бы остановиться на армейской теме подробнее. Откровенно говоря, тяжело смотреть на команду и на Сергея Фёдорова, великолепного в прошлом центрфорварда, но пока только начинающего тренера, который перепрыгнул все тренерские ступеньки и не совсем понимает, в какой профессии с нулевым опытом оказался.

В итоге ошибки сыплются на ровном месте. Как, например, в последнем турне, которое ЦСКА почему-то проводил в три пятерки, и – как следствие – в заключительном матче в Магнитогорске еле двигался», – цитирует Плющева Russia-Hockey.