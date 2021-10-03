Бывший президент Федерации хоккея Латвии рассказал о Тардифе, который возглавил ИИХФ

Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман прокомментировал избрание Люка Тардифа новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«Немножко удивил результат выборов, потому что ещё за два дня до выборов была уверенность, что победит Райндль. Но в целом всё нормально, Тардиф – тоже хороший человек, у меня с ним хорошие отношения, как и с Райндлем. Мы с Люком вместе работали.



Он сам канадец, но переехал с семьей во Францию в 1970-е годы. Хорошо ориентируется в НХЛ, КХЛ, европейских странах. Разбирается в финансах, неслучайно долгие годы был казначеем ИИХФ. Много помогал маленьким хоккейным странам. Наверное, они в основном и голосовали за него.



Как Тардиф будет относиться к России, которая, по слухам, поддерживала не его, а Райндля? Безусловно, невозможно сравнить Тардифа с Фазелем, который был в очень хороших отношениях с Россией и не только с ней. Рене и с Латвией был в дружеских отношениях, могу это говорить ответственно, поскольку почти 20 лет возглавлял Федерацию хоккея Латвии.



У меня с ним прекрасные отношения. Фазель без стеснения называл меня своим другом – это тоже много значит. Не каждый в таком большом ранге сподобился бы на такие слова в отношении руководителя федерации небольшой страны. Поэтому Люку будет тяжело сравниться с Фазелем по части взаимоотношений и преданности.



Но Тардиф – тоже неплохой человек. Надо смотреть, как он поведёт себя. Одно дело работать простым членом совета ИИХФ, главой финансового комитета, другое – президентом международной федерации. Некоторые страшно любят власть и готовы на всё пойти ради неё, на любые непорядочные вещи.



А есть такие, как Фазель, который не злоупотреблял своей должностью, никогда не был закрыт от национальных федераций, всегда был готов с любой из них встретиться и обсудить любые вопросы. Это очень важно. Таких людей меньшинство. Но не думаю, что Тардиф будет как-то негативно настроен против России или любой другой страны», – цитируют Липмана «Известия».

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